Lo studente pescarese Emanuele D'Amico sarà di nuovo protagonista su Rai 2 a “e viva il videobox”

Emanuele D’Amico, studente pescarese di 18 anni che frequenta il quinto anno del liceo artistico multimediale audiovisivo Mibe è stato richiamato dalla Rai per registrare un’altra performance e ha partecipato nuovamente al programma ideato da Fiorello “e viva il videobox” che va in onda su Rai 2.

D'Amico si è esibito nell'imitazione di Damiano dei Maneskin (prima era stato su Rai 2 imitando Achille Lauro).

«Nella vita», scrive, «spero di lavorare proprio nel mondo dello spettacolo, non trovo un altro posto adatto a me. Sono nato a Pescara ma vivo a Francavilla al Mare e mi farebbe molto piacere condividere questo piccolo ma grande successo con gli abruzzesi. Ho già presentato diversi eventi nel territorio abruzzese. Come l’apertura del concerto di Manuel Agnelli sul palco dello Zoo Music e diversi spettacoli estivi nei vari comuni. Sono un animatore turistico che lavora all’interno delle strutture alberghiere. Ho ricevuto il primo contratto per fare le interviste a delle modelle durante le selezioni di “Miss mondo Abruzzo e Marche” all’età di 12 anni. Tutto è partito dopo aver intervistato Alex Zanardi nel lontano 2017 e ho capito da lì quanto fosse importante per me questo mondo. Da quando sono piccolo a ogni festa ho sempre portato avanti i balli di gruppo e mi divertivo a intrattenere gli ospiti. Ho avuto questa fortuna di sapere da subito quale fosse la mia vocazione. Attualmente ho una rubrica su Rete 8 chiamata “hey Manu” e intervisto i miei coetanei per far scoprire alle persone più adulte chi noi siamo davvero. Spero e sogno di diventare uno showman ma l’importante è crederci solo così si possono realizzare i sogni».