Il pescarese Emanuele D'Amico diventa Achille Lauro per Fiorello a "Viva il videobox"

La trasmissione lo ha presentato semplicemente come "studente", ma in realtà Emanuele D’Amico è molto di più. L'artista pescarese, che collabora con Rete8 per la rubrica “Hey Manu” dedicata ai ragazzi, è a tutti gli effetti "un aspirante showman", come egli stesso si definisce, e insegue pertanto un sogno, anche perché "amo il mondo dello spettacolo", confida, e di conseguenza vuole sfondare.

D'altronde, già adesso D'Amico è un personaggio eclettico: brillante intrattenitore, ma anche presentatore e imitatore. E proprio in quest'ultima veste si è presentato martedì 7 novembre su Rai2, in occasione dello spazio televisivo denominato “E... viva il videobox” che va in onda ogni mattina alle ore 8 in coda a "Viva Rai2", il fortunato format di Fiorello che ha appena inaugurato la sua nuova edizione.

Emanuele, in occasione della seconda puntata, ha proposto il suo Achille Lauro, esibendosi sulle note di alcuni successi del cantante romano, tra cui "Rolls Royce" e "Bam bam twist". L'esibizione (che si può rivedere QUI) è stata registrata nei giorni scorsi, e il bilancio per il giovane pescarese è senza dubbio positivo: "Un altro piccolo passo, ma tanto grande per me, si è realizzato - scrive D'Amico sui social - Grazie alla redazione di Rai2 e grazie a chi mi ha seguito in tv. Spero che tutto questo sia solo l’inizio della mia vita".

Di sicuro l'esperienza già c'è, perché "questa estate ho fatto, come ogni anno, l’animatore turistico e ho avuto anche l’onore di aprire il concerto di Manuel Agnelli allo Zoo Music Fest di Pescara", racconta Emanuele. L'avventura, insomma, è appena cominciata.