Elezioni politiche, a Pescara lunga fila davanti all'Urp del Comune per il ritiro della tessera elettorale

Centinaia di cittadini pescaresi si sono recati dalle prime ore di questa mattina nell'Urp, l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Pescara che emette i duplicati o le nuove tessere elettorali. Per questo, si è formata una lunga fila all'esterno del palazzo comunale che ospita il servizio, in piazza Italia. La fila procede lentamente ma non modo ordinato e per ora non sono stati segnalati particolari problemi.

L'ufficio, lo ricordiamo, resterà aperto fino alle 21 nella giornata odierna per avere il duplicato della tessera. Anche nella giornata di ieri l'affluenza all'Urp per le tessere elettorali era stata alta. Dalle sezioni sparse in città, si segnalano file davanti ai seggi ma senza particolari criticità.