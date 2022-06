Si vota per il rinnovo del consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri: due liste a confronto

Elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri di Pescara.

I professionisti saranno chiamati a esprimere la propria preferenza in via telematica al seguente link: https://pescara.votali.it/NETPoll/page/

Le urne saranno aperte domani e dopodomani, mercoledì 15 e giovedì 16 giugno. Il presidente uscente è Sergio Lopez.

A confrontarsi saranno due liste: "Facciamo nuovo consiglio" e "Ordine nel cuore". Nel programma di "Facciamo nuovo consiglio" troviamo: rinnovamento dell'ordine tra continuità e innovazione, potenziamento di eventi formativi di qualità, supporto ai giovani iscritti, ordine aperto e partecipato, trasparenza nelle procedure e tutela degli iscritti. Questi i candidati della lista "Facciamo nuovo consiglio": Maurizio Baldassarre, Mauro Della Penna, Gianluca Di Massimo, Domenico D'Orazio, Angelo Faieta, Flavia Galasso, Paolo Evaristo Mancini, Francesca Mantenuto, Antonella Pallotta, Serena Patricelli, Marco Raciti, Lorenzo Rinaldi, Michelino Rossi, Roberta Vasile, Leonardo Carosella.

Dalla lista "Ordine nel cuore" invece fanno sapere che «viviamo ancora un periodo storico complesso e di crisi che richiede il massimo impegno ed è necessario affrontarlo con la giusta misura di esuberanza ed esperienza; ben venga quindi, anche per quanto riguarda l'Ordine, una vera parità di genere, l'abolizione di passati pregiudizi, l'ingresso a nuovi colleghi che si muovano e possano essere guidati da chi possiede esperienza, competenza e conoscenza dell'universo ordinistico. A un nuovo consiglio, che restando nei binari seguiti dai precedenti, innesti un rinnovamento nel modo di affrontare le cose e di rapportarsi con gli iscritti non dimenticando mai che Ordine non è un ente finalizzato a portare avanti iniziative in campo economico ma è un'istituzione pubblica, creata dallo Stato con fini specifici nell'interesse diretto e per la tutela dei cittadini». Questi i nomi dei quindici candidati della lista: Maurizio Vicaretti, Andrea Salvati, Carlo Galli, Arnaldo Pasqualini, Paolo Cilli, Alessio del Grammastro, Stefania Boni, Carmine Leone, Giovanna Brandelli, Luciano Di Biase, Stefania Di Gregorio, Rosanna Gualtieri, Marcello D'Alberto, Leandra D'Angelo, Carlo Di Giovanni.

Le operazioni di voto saranno attive dalle ore 9 alle 20 tramite la piattaforma web https://pescara.votali.it/NETPoll/page/