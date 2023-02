Eletto al primo turno il nuovo rettore dell'università d'Annunzio

Liborio Stuppia è il nuovo rettore dell'università d'Annunzio: succede a Sergio Caputi ed entrerà ufficialmente in carica il prossimo 6 giugno, per governare fino al 2029. Come si legge su Chieti Today, Stuppia si era già candidato nel 2017, quando era arrivato nel testa a testa finale con il rettore uscente. Trascorsi sei anni, è stato festeggiato dai suoi sostenitori poco prima delle 20 di questa sera, un'ora dopo la chiusura delle urne virtuali, quando è stato ufficializzato un risultato che lo ha visto in netto vantaggio già dai primi conteggi.

Chi è Liborio Stuppia, il nuovo rettore della d'Annunzio

Classe 1960, originario di Catania, il neo rettore è arrivato a Chieti nel 1979 da studente di medicina, diventando poi docente di genetica medica, presidente della scuola di medicina e responsabile scientifico del laboratorio di genetica molecolare.

È stato anche direttore di dipartimento e ha fatto parte degli organi collegiali d'ateneo. Nel periodo più intenso della pandemia, come responsabile del Cast (Centro studi e tecnologie avanzate dell'ateneo) è stato in prima linea insieme ai suoi collaboratori nell'analisi dei tamponi e nel sequenziamento del genoma virale.

Elezioni per la prima volta on line

Per la prima volta nella storia le elezioni si sono tenute online con un sistema che ha garantito anonimato e segretezza ai votanti. Subito dopo le 19, nell'auditorium del rettorato di via dei Vestini, è iniziato lo spoglio, terminato nel giro di un'ora. E l'affluenza è stata record: su 1.139 aventi diritto, hanno votato 1.035 persone. Che il quorum si raggiungesse al primo turno, senza dover ricominciare domani, o addirittura giovedì, le operazioni di voto, è stato evidente già a mezzogiorno, quando ben più della metà degli aventi diritto aveva espresso il proprio voto.

Alle 19, dopo le 10 ore e mezza a disposizione per votare, aveva partecipato il 100% dei rappresentanti della consulta degli studenti e il 95,75% dei docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato, oltre all’87,43% dei ricercatori a tempo determinato e l’85,31% del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici.