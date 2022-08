Giovani e bellissimi: Walter e Martina sono Mister Italia e Miss Grand Prix 2022, due le fasce per l'Abruzzo [FOTO]

Hanno tutti e due 23 anni e sono entrambi laureati e single. Un'altra la caratteristica che hanno in comune: sono bellissimi. Nella serata finale di Mister Italia 2022 e Miss Grand Prix 2022 ad aggiudicarsi la fascia del più bello d'Italia è stato il catanese Walter Zappalà, mentre la fascia di Miss Grand Prix è andata alla vercellese Martina Caucino. Due le vittorie abruzzesi con la fascia di Miss Grand Prix Fitness andata a Chiara di Cintio di San Giovanni Teatino e quella Francesco Barbarossa, teramano di Bisenti, che si è aggiudicato il premio come Modello d'Italia 2022.

E' stata una serata di grande festa quella che ieri si è svolta in piazza Salotto per la finalissima dei due eventi organizzati da Claudio Marastoni. A condurre la serata Jo Squillo insieme alla simpatia di Luca Onestini e la madrina Nathalie Caldonazzo. Trentotto i finalisti per Mister Italia e ventitrè quelle per la fascia di miss Grand Prix. Zappalà, 1,86 centimetri di altezza, capelli mori e sorriso contagioso ha sbaragliato tutti e qualcuna sarà felice di sapere che il ragazzo è un “cuore solitario”. Ha una laurea triennale in scienze politiche e pratica diversi sport: nuoto, calcio e judo. Il suo sogno? Ovviamente sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. “La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: a Pescara c’era papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia – dichiara il giovane catanese il giorno dopo la vittoria -. Essendo attualmente single, la seconda dedica va ai miei amici che mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi approdati qui alla finale, davvero un bel gruppo coeso. Confido che questa vittoria possa essere per me un trampolino di lancio come lo è stato, solo per citarne alcuni, per Luca Onestini o Luciano Punzo”.

Martina si è appena laureata (laurea triennale) in architettura a Torino, ma ieri sera ha sostiuito la corona d'alloro con quella di reginetta di bellezza. Il suo hobby è l'equitazione e il suo sogno è creare una linea di costumi da bagno, un vero e proprio brand. “Ho dormito con la corona nel letto – rivela la neo reginetta di Vercelli –. Non mi aspettavo di vincere perché il livello delle altre concorrenti era davvero alto, ma un po’ ci speravo, quanto meno di arrivare tra le prime 6. Dedico la vittoria in primo luogo a mia madre Elisabetta, ma in generale a tutti i miei famigliari e amici. Anche perchP, essendo single, non ho nessun fidanzato a cui dedicare la vittoria”. Una serata spettacolo animata anche dalla presenza di Serena De Bari, cantante resa famosa dal talent “Amici”, e che a Pescara ha omaggiato la grande Raffaella Carrà con una “cover medley” dei suoi più grandi successi, da “Ballo ballo” a “Pedro”. In platea, tra gli altri, anche il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore Alfredo Cremonese.

Le fasce assegnate per il concorso Miss Grand Prix 2022:

Miss Grand Prix moto 2022 alla maceratese Lucrezia Grella

Miss Grand Prix fitness 2022 alla teatina Chiara di Cintio

Miss Grand Prix influencer 2022 alla cosentina Alessia Pia Vilella

Miss Grand Prix fiction 2022 alla foggiana Alexandra Cardone

Miss Grand Prix on the web alla catanese Laura Platania

Le fasce assegnate per il concorso Mister Italia 2022