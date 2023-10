Pubblicato l’elenco degli studenti beneficiari della borsa di studio per l’anno scolastico 2021/2022

È stato comunicato, da parte del ministero dell'Istruzione e del Merito, l’elenco degli studenti beneficiari della borsa di studio per l’anno scolastico 2021/2022.

Gli studenti beneficiari e/o le loro famiglie potranno recarsi in qualsiasi ufficio postale, muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale (sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne), chiedendo la consegna della carta Postepay borsa di studio, il cui termine di utilizzo è stato fissato fino a dicembre 2024.

«Mi fa davvero piacere», dice l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli, «dare notizia di questo importante risultato che rappresenta un supporto e al contempo un’opportunità per quanti siano risultati tra i destinatari. La borsa di studio è un incentivo importante per rafforzare la motivazione dei nostri studenti, anche e soprattutto se si tratta di giovani appartenenti a famiglie con reddito basso, affinché possano impegnarsi di più e meglio nell’acquisire competenze e abilità utili per il loro futuro e quindi per la nostra società». Si precisa che il fondo ministeriale, disponibile per la Regione Abruzzo, non ha permesso di garantire la borsa di studio a tutti gli studenti ammissibili e pertanto risultano finanziabili solo gli studenti con reddito familiare Isee fino a 7.231,63 euro. Le modalità di riscossione e di utilizzo vengono esplicitate dettagliatamente nella pagina web all'interno del portale dello studente: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher, per ogni necessità di assistenza relativa alla procedura di riscossione è necessario contattare direttamente il Mim agli indirizzi di posta elettronica: iostudio@istruzione.it oppure dgsip.ufficio2@istruzione.it.

L’assessore Gianni Santilli, nell’ottica della collaborazione con la Regione Abruzzo per la massima diffusione dell’erogazione del fondo Io Studio, ha inoltre precisato che «nella sezione News del sito istituzionale del Comune di Pescara è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa sulla privacy». I cittadini possono quindi consultare l’elenco sul sito istituzionale del Comune di Pescara o possono richiedere se il loro nominativo è nell’elenco con una semplice e-mail all’indirizzo eva.frigieri@comune.pescara.it.