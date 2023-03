Elena Calaudi al memorial “Je sto vicino a te 68” dedicato a Pino Daniele

L'abruzzese Elena Calaudi, reduce dalla finale del premio Fabrizio De Andrè all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove si è esibita il 12 gennaio con il suo inedito “Via di qua”, ha vissuto un’altra grande avventura musicale.

La cantautrice e chitarrista, infatti, è stata premiata al casting di “Je sto vicino a te 68”, tenutosi a Napoli in gennaio, e scelta tra gli emergenti da una giuria di spicco (Nello Daniele, Adriano Pennino, Marco Zurzolo e Giorgio Verdelli) per partecipare al memorial dedicato al grande Pino Daniele, che si svolge come ogni anno al Palapartenope di Napoli.

Quindi ieri, 19 marzo, Elena è salita sul palco della casa della Musica di Napoli per omaggiare il cantautore partenopeo insieme a tanti altri artisti del panorama musicale italiano, tra cui Fabio Concato, Mario Biondi e Clementino. Un traguardo decisamente importante per lei.