Città Sant'Angelo, efficientamento energetico a costo zero per due scuole della città

“Efficientamento energetico per due scuole del territorio angolano per quasi due milioni di euro, ma a costo zero”. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti. Un risultato ottenuto, spiega, grazie all'adesione al Fondo Kyoto per cui l'amministrazione aveva avanzato richiesta: si tratta di “un muto a tasso agevolato per l'efficientamento energetico e risparmio idrico degli edifici pubblici”, sottolinea il sindaco.

Due i progetti presentati e approvati dal ministero: uno di efficientamento della scuola Fabbiani a Marina di Città Sant’Angelo con un progetto preliminare che ammonta a 839mila euro e il secondo per la scuola Nicola Giansante per 1milione e 130mila euro. “Entrambi gli istituti saranno ad alta efficienza energetica, in particolare la Giansante sarà un edificio nZeb ovvero sarà annoverato tra gli edifici ad elevata efficienza energetica che permettono la riduzione dei consumi e dell'impatto nocivo sull'ambiente”, prosegue il sindaco. "Ora dobbiamo presentare la progettazione definitiva, che è quella più incentrata nello specifico sulle necessità degli edifici. A questo punto lo stesso ministero ci erogherà il mutuo allo 0,25% di interessi, quindi molto vantaggioso – conclude Perazzaetti - , e noi riusciremo a portare le due scuole al massimo grado di efficientamento con un conseguente risparmio per le casse comunali, e quindi per le tasche dei cittadini per ciò che concerne il consumo energetico: ma l’ottima notizia è che con il recupero dei fondi del Gse che ci ridarebbero a fronte di un impianto di efficientamento il 100% della spesa effettuata per l’Istituto Giansante e l’80% per la Fabbiani l’intervento sarà, di fatto, a costo zero”.