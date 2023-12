Efficientamento energetico per quattro scuole, l'annuncio dell'assessore Santilli: interventi per oltre 2 milioni di euro

Nuovi infissi, nuovi sistemi di illuminazione, la realizzazione di rivestimenti isolanti e l'installazione di pannelli fotovoltaici. Sono questi gli interventi principali di cui saranno oggetto quattro scuole della città nell'ottica dell'efficientamento energetico per un investimento complessivo di 2 milioni e 120mila euro a valere sul finanziamento Bei (Banca europea degli investimenti). L'obiettivo è ovviamente quello di ridurre i consumi di energia sostenuti dall’ente e nel contempo la graduale riqualificazione funzionale del patrimonio comunale.

Ad annunciarlo è l'assessore alla Pubblica istruzione Gianni Santilli: due le delibere con cui la giunta ha approvato i documenti di fattibilità tecnica ed economica nell'ambito del più ampio progetto di efficientamento energetico che riguarda gli istituti pescaresi molti dei quali già oggetto di intervento.

Gli interventi riguarderanno nello specifico la materna ed elementare Andersen di via Salara Vecchia e la media Foscolo di via Einaudi (prima delibera) con uno stanziamento di un milione e 200mila euro; la materna ed elementare Flaiano di via Cecco Angiolieri e la media Antonelli di via Virgilio (seconda delibera) su cui è stato investito un milione di euro.

I lavori, come detto, si sono potuti realizzare grazie alle risorse garantite dal finanziamento concesso dalla Bei (Banca europea degli investimenti) al progetto Climate Action & Circular Economy per un importo di 35 milioni di euro.

“Realizziamo un altro passaggio importante del piano complessivo dedicato al patrimonio scolastico comunale – dichiara Santilli –. Era e rimane questo un punto centrale del nostro mandato al governo della città e credo che mai vi fosse stata nel tempo di una sola legislatura un’azione su così vasta scala e con investimenti così rilevanti. Ringrazio la società Pescara Energia per la collaborazione e per la professionalità dimostrate su questo vasto programma di interventi, che hanno oltretutto ottenuto l’apprezzamento dei dirigenti scolastici, del personale e delle famiglie. Questo mi riempie di soddisfazione e mi restituisce la sensazione di aver ben operato in questi anni”, conclude.

Sarà infatti la società partecipata del Comune Pescara Energia il soggetto attuatore degli interventi, realizzabili in base all’accordo sottoscritto tra l’ente e la stessa società e allo schema di contratto di prestito reso possibile dall’accesso ai meccanismi del Conto termico istituito da Gse.