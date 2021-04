L'università D'Annunzio studierà gli effetti della didattica a distanza sugli studenti universitari

La ricerca sarà realizzata in collaborazione con l'università di Macerata per capire le ripercussioni della didattica a distanza sugli studenti degli atenei

L'università D'Annunzio di Chieti - Pescara assieme all'università di Macerata condurrà una ricerca per verificare l'impatto psicologico della didattica a distanza sugli studenti degli atenei. Lo studio cercherà di capire se gli studenti hanno perso fiducia nelle proprie capacità di affrontare le situazioni a causa delle restrizioni che di fatto hanno quasi azzerato la socialità e lo studio in presenza negli ultimi mesi. Oltre alla paura per il contagio, sono aumentati fenomeni di stress, confusione, insonnia e ansia per il futuro. Ad oggi solo un unico studio italiano ha preso in esame l'impatto della didattica a distanza confermando l'aumento dello stress e la diminuzione dei livelli d'attenzione.

Una scarsa auto-efficacia percepita è associata a maggiori livelli di ansia e depressione. È proprio sulla relazione tra questa percezione e le variabili cliniche più frequenti nel contesto pandemico che si concentrerà l’indagine dei due atenei, condotta tramite la somministrazione di questionari online agli studenti universitari. Lo studio è stato messo a punto dal dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento dell'ateneo abruzzese e dal dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e turismo dell'università di Macerata. Aristide Saggino: