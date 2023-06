Oltre 5 milioni per altrettanti interventi sull'edilizia pubblica di Città Sant'Angelo: si parte dalle palazzine di via Iovine

Cinque interventi di riqualificazione per rendere gli alloggi di edilizia popolare accoglienti e funzionali e rigenerare, con loro, anche i quartieri in cui si trovano. Grazie ad oltre 5 milioni di euro (5milioni 153mila 639,58 euro) di fondi del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) l'Ater Pescara procederà alla sistemazione di altrettanti edifici a Città Sant'Angelo.

Nello specifici interventi tecnici finalizzati al miglioramento sismico, l'efficientamento energetico con quindi la realizzazione del cappotto, la copertura, gli infissi, la sostituzione della caldaie, quella dele canne fumarie collettive, l'installazione del fotovoltaico e l'abbattimento delle barriere architettoniche, saranno eseguiti nelle case di edilizia pubblica di via Alzano 10 e 12 con un investimento, per ognuna, di 760mila euro; nel fabbricato di via Iovine (civici 1-3-5) su cui saranno investiti 2 milioni 200mia euro; il palazzo di via Iannucci 1 con un milione 198mila 620,38 euro complessivi di investimento e, sempre in via Iannucci, il civico 3 per un importo di 325ila 019,58 euro.

Il primo intervento è proprio quello da 2milioni e 200mila euro in via Iovine per cui i lavori sono stati aggiudicati ed affidati alla ditta Di Zio Giovanni di Spoltore. Il cantiere durerà un anno. Tutti gli interventi che verranno fatti a Città Sant'Angelo, specifica l'Ater, sono stati prima progettati dall’ufficio tecnico dell'Azienda con l’affiancamento di figure professionali specialistiche. Quindi sono state esperite le procedure di gare per l’affidamento dei lavori, con anticipo sulle tempistiche dettate dal cronoprogramma dei fondi pnrr ottenendo così la premialità del 10 per cento di risparmio sull'ammontare delle risorse stanziate.

Grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza Pescara può ora contare su 11milioni 815mila 682,64 euro, con altri 6milioni 828mila 620,38 euro destinati agli interventi nei comuni della provincia.

“Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose, è un risultato importante – dichiara il presidente Ater Mario Giuseppe Lattanzio. Il nostro lavoro mira senza mezzi termini a ridare dignità ad inquilini che per troppo tempo hanno dovuto convivere con disagi e problematiche”.

“È la prima volta che un ente gestore dell’edilizia pubblica riesce a riqualificare interi quartieri – specifica -. In sostanza – l’edilizia popolare diventa il volano di riqualificazione di quartieri oggi isolati ed abbandonati. Il paradosso, virtuoso, è che una azienda di edilizia popolare riqualifica quartieri che non saranno più popolari. E questo è un valore prezioso”. Il suo ringraziamento va quindi al direttore Gianni Lattanzio e tutti i tecnici e gli amministrativi Ater “che hanno reso possibile questo straordinario risultato”.