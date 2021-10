L'ecozattera dell'Istituto Acerbo "sbarca" a Roma per il Maker Faire [FOTO]

Dopo l'ecoregata di Pescara, la zattera realizzata interamente con materiali di riciclo dagli studenti Davide Orlando e Roberto Leone D’Ottavio della 5b dell'istituto Acerbo di Pescara sbarca al Maker Faire, il più grande evento europeo che unisce scienza, tecnologia e innovazione, in corso questi giorni a Roma. Il progetto è stato seguito dai tutor dell'istituto, i docenti Ralph Petaccia e Jader Angeletti.

La regata, lo ricordiamo, si era svolta appunto lo scorso giugno nell’ambito di Ecomob, evento punto di riferimento del centro sud Italia per mobilità sostenibile e cicloturismo. Eco-boat race è ideata dall’associazione Ecolife di Pescara, in collaborazione con Legambiente e patrocinata dal ministero della Transizione ecologica, Regione Abruzzo e Comune di Pescara.

Dopo la prima eco regata svoltasi il 20 giugno a Pescara, quindi, la scuola ha deciso di aderire alla Call for Schools della European edition di Rome Maker Faire. Gianluca Giallorenzo, di Ecolife, ha parlato di una prova importante per la scuola, e un riconoscimento per il loro lavoro dell'eco regata, con un occhio già verso la prossima edizione.

Una Giuria di esperti ha dunque selezionato i progetti più innovativi nati sui banchi di scuola e i ragazzi sono stati scelti, invitati a partecipare in presenza, esponendo l'eco zattera costruita con materiali riciclati, raccolti e assemblati da studenti e studentesse. La zattera si chiama Acerbo Viking, ispirata dallo spirito pionieristico vichingo.