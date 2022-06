Entro un mese Pescara sud avrà la sua eco-spiaggia: avviati i lavori

"Sono iniziati i lavori per la creazione a Portanuova, in prossimità del Teatro d'Annunzio, della seconda eco-spiaggia di Pescara. Tra meno di un mese contiamo di inaugurarla, un altro importante intervento che darà sempre di più un'impronta di sostenibilità ambientale alla nostra spiaggia".

Ad annunciare l'avvio dei lavori per la realizzazione di quella che è la seconda eco-spiaggia in città, è il sindaco Carlo Masci. Un progetto di cui ad aprile avevamo già parlato su IlPescara e che è frutto ancora una volta, della collaborazione tra Comune e Fater e proprio come quella inaugurata l'anno scorso tra il Nettuno e il Jambo, oltre ad essere un modello di spiaggia ecosostenibile, è anche un progetto di educazione ambientale e di tutela delle componenti naturali con la creazione di un giardino dunale. Uno spazio pensato per essere inclusivo e dunque accessibile a tutti senza cioè barriere architettoniche.

Render dell'ecospiaggia che sarà realizzata davanti al Teatro d'Annunzio (foto del sindaco Carlo Masci)