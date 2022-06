Masci e Santilli in spiaggia con gli studenti del Tito Acerbo impegnati a tutelare l'ecosistema con "Adotta una duna"

“Educare la cittadinanza attiva, stimolare competenze sociali e civiche, promuovere la tutela degli ecosistemi e incrementare e conservare la biodiversità”. Questo l'obiettivo del progetto “Adotta una duna” spiegato dal preside dell'istituto Tito Acerbo Carlo Di Michele che oggi era con gli studenti nell'area antistante la Madonnina dove proprio i ragazzi si prendono cura delle ritrovate dune sulla spiaggia pescarese. Ad andare a trovarli sono stati oggi il sindaco Carlo Masci e il vicesindaco Gianni Santilli.

L'area individuata si trova in corrispondenza del porto e accanto all'Oasi Wwf e a consentire le attività di tutela ambientale ai ragazzi, che imparano così il valore dell'ambiente, è stato proprio il Comune nel corso di diverse giornate ecologiche. E' così che, in pochi anni, è stato riattivato sulla spiaggia il processo naturale di formazione delle dune. Con gli studenti, oltre al preside c'erano anche le insegnanti di geografia Anna Carola Guidotti e Cristina Di Miero, impegnate insieme agli studenti in un'altra fase di intervento. Come sottolinea Di Michele la tutela degli ecosistemi e la conservazione della biodiversità è uno dei grandi temi dell'Agenda europea 2020-2030. L’attività è coordinata da alcuni docenti del dipartimento di geografia dell'istituto , è coadiuvato da insegnanti di scienze della terra e personale tecnico di laboratorio interni alla scuola e supportato da risorse esterne, quali esperti forestali, rappresentanti del Wwf, dell' Aiig (Associazione italiana insegnanti di geografia) e dall'associazione Italia Nostra.

Una studentessa impegnata nella piantumazione nell'ambito del progetto "Adotta una duna"

Per Santilli “si tratta di un’esperienza di straordinario valore educativo, perché i giovani di oggi sono coloro ai quali dovremo lasciare in custodia la salute ambientale del pianeta. In una fase in cui il tema della sostenibilità è divenuto centrale non solo per le politiche interne e internazionali in materia ambientale e climatica, ma più in generale si dimostra strategico rispetto a tutte le attività produttive, dobbiamo dare il nostro contributo. Senza una visione responsabile da parte di chi ha la responsabilità pubblica ma anche di ogni singolo cittadino, sarà difficile disegnare un futuro possibile”. “Da diversi anni gli alunni organizzano tante giornate ecologiche - spiega Guidotti -, per sensibilizzare i giovani alunni al tema dello sviluppo sostenibile del territorio. Gli alunni hanno conosciuto una parte degli habitat storici di Pescara attraverso una didattica esperienziale e un coinvolgimento diretto nel ripristino del paesaggio dunale. In un primo momento gli alunni hanno conosciuto l'ambiente dunale, visitando la Riserva di Punta Aderci. Successivamente, divisi in gruppi, si sono impegnati nelle attività di piantumazione, semina e manutenzione dell'ecosistema, da loro adottato”. “I più grandi – aggiunge Di Miero -hanno lavorato alla brochure di presentazione del progetto e, in questi giorni, si stanno impegnando attivamente per condividere i risultati raggiunti con altri scolari delle scuole medie e primarie di Pescara e dei paesi circostanti, cimentandosi come giovani guide alla sostenibilità, più consapevoli della fragilità e della bellezza dell’ormai raro ambiente delle dune”.

Il sindaco Masci ha quindi fatto i complimenti a docenti e ragazzi e sottolineato “come questo progetto sia particolarmente apprezzato visti anche i diversi interventi che il Comune ha avviato per la cura e la salvaguardia dell’ambiente naturale della città. E’ un messaggio importante quello che voi giovani lanciate agli adulti ed è segno di una consapevolezza e di una responsabilità verso il bene più grande che abbiamo, l’ambiente”.