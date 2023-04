Premio Borsellino e Legambiente insieme per la giornata mondiale della Terra: l'incontro al teatro Sant'Andrea

“Earth Day: ci rispetta le regole salva l'ambiente”. Questo il titolo del prossimo appuntamento organizzato dal premio Borsellino e che vede la collaborazione di Legambiente Abruzzo. L'appuntamento organizzato in occasione della giornata mondiale della Terra è pervenerdì 21 aprile alle 10,30 al teatro Sant'Andrea e punta a diffondere la cultura della tutela del nostro pianeta perché ognuno di noi sviluppi una vera e propria coscienza ecologica.

Come sempre protagonisti saranno gli studenti: in apertura dell'incontro infatti, saranno donate alle scuole presenti delle talee del “ficus macrophylla” noto come l’“Albero Falcone” che cresce davanti alla casa che era del giudice Falcone per “fare memoria”. Le talee dell’albero di Falcone sono state duplicate e saranno donate dal Centro nazionale carabinieri per la Biodiversità forestale.

Dopo i saluti del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, del sindaco Carlo Masci, del presidente della fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio e di Daniela Puglisi dirigente dell’Ufficio scolastico di Pescara, interverranno Giuseppe Di Marco segretario regionale di Legambiente e Massimo Fraticelli dirigente del Wwf Abruzzo.

La manifestazione Earth Day - Giornata della Terra che si svolge in tutto il mondo il 22 aprile, vuole essere quindi uno stimolo alla consapevolezza anche se spesso si dimentica come il vero cambiamento possa arrivare “dal basso”, rispettando le regole della convivenza civile, mettendo in pratica piccole ma preziose azioni quotidiane che possono, nel tempo, salvaguardare l’ambiente e il pianeta che ci ospita.