Arriva a Montesilvano l'iniziativa "E..state con noi" della polizia per la campagna sull'educazione stradale

Farà tappa a Montesilvano sabato 20 luglio dalle 20 alle 24 l'iniziativa "E..state con noi" della polizia per la campagna sull'educazione stradale e la prevenzione degli incidenti. La campagna sarà presente nelle principali località turistiche italiane. A Montesilvano l'appuntamento è sul lungomare Adlo Moro, con il pullman azzurro e un'aula didattica itinerante grazie alla quale la polizia stradale fa scuola di sicurezza: con i simulatori di guida, i visori vr per sperimentare in prima persona la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e tante altre attività interattive.

Il pullman azzurro sarà inoltre accompagnato dalla gettonatissima Lamborghini Huracan della polizia di Stato, nonché dalle moto della polizia stradale che richiamano notoriamente l’interesse di grandi e bambini. Saranno presenti anche gli operatori di Pescara per dispensare informazioni e preziosi consigli, volti a promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale.