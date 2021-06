Dynamo Camp sbarca in Abruzzo

Okay Group, tramite il suo brand Okay Academy 3.0 che opera in numerose strutture ricettivo-turistiche italiane, andrà a sostenere la missione sociale di Dynamo Camp attraverso un’attività di sensibilizzazione sulla sua realtà, oltre a un sostegno economico e una donazione in percentuale al ricavato generato dalle attività commerciali svolte all’interno di queste strutture.

Okay Group, la cui mission è di offrire sorrisi ed emozioni ai clienti che frequentano i villaggi turistici nei quali opera, condivide i valori di Dynamo, le cui attività sono incentrate sulla Terapia Ricreativa come veicolo di benessere per i bambini e i ragazzi malati, nella profonda convinzione che “la felicità di un bambino malato è prima di tutto un diritto”.

Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle. Le attività si svolgono da Dynamo Camp in Toscana e, con i Dynamo Programs, in strutture ospedaliere, associazioni patologia e case famiglia delle principali città del territorio nazionale. La missione di Dynamo Camp è sostenere il diritto alla felicità dei bambini affetti da patologie gravi o croniche. La vera cura, insomma, è ridere, e la medicina è l’allegria.