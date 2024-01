Due incontri gratuiti su digitalizzazione over 65, bollette e gruppi di acquisto e tomobolata

Doppio incontro organizzato a Pescara da Intercral e dall'associazione dei consumatori Contribuenti Abruzzo (Cruc Abruzzo) per il sociale.

L'appuntamento con "L'open day per il sociale" è nella sede dell'Intercral Abruzzo in via Rubicone 15 a Pescara mercoledì 3 gennaio dalle ore 16.

Gli eventi. completamente gratuiti, che impegneranno le due associazioni dalle prime ore del pomeriggio fino a sera inoltrata, prevedono delle "full immersion" utili peri cittadini -utenti e consumatori.



Dal corso sull’educazione digitale degli over 65, al laboratorio di acquisto solidale (Gas) al laboratorio bollette lue-gas, sino alla tombolata finale associativa. Saranno presenti le telecamere di AlterNewsPress. Per DettagliTV, la giornalista Angela Curatolo.

Il programma

Educazione digitale dei consumatori adulti, specie gli over 65 corso gratuito dalle ore 16 alle 18. Il progetto è realizzato da 9 Regioni italiane: Marche, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto. Con la realizzazione di questo progetto si vuole colmare il divario di digitalizzazione esistente tra le varie fasce della popolazione attraverso un’attività di formazione mirata ad accrescere le competenze digitali e allo stesso tempo fornendo assistenza alle persone più anziane e fragili. Dalle ore 16 alle 18 corso di formazione interattivo per la digitalizzazione, rivolto ai soggetti adulti, in particolare a quelli over 65, volto ad accrescere il livello delle competenze digitali. I partecipanti acquisiranno delle nozioni per utilizzare la tecnologia informatica con sicurezza e in modo consapevole, in particolare negli acquisti online e nel rapporto con la pubblica amministrazione (by Contribuenti Abruzzo).

Dalle ore 18 alle 20: laboratorio gruppo di acquisto solidale (By Intercral Abruzzo); laboratorio bollette Luce – Gas (By Contribuenti Abruzzo). Dalle ore 20 alle 22 tombolata associativa Intercral Abruzzo.