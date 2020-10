Diventano due i collaboratori del consiglio regionale positivi al Covid: seduta rinviata al 20 ottobre

Salgono a due i casi di Covid fra i collaboratori dei consiglieri regionali abruzzesi. Ieri era stata comunicata la positività di un collaboratore del gruppo regionale della Lega, ed oggi è stata comunicata anche la positività di Paolo Romano, collaboratore della consigliera Scoccia del gruppo misto.

Per questo, il presidente del consiglio regionale Sospiri ha deciso di rinviare la prossima seduta al 20 ottobre, che era in programma per la giornata odierna 13 ottobre. Già ieri era stato posticipato l'orario dopo l'annuncio della prima positività per consentire ai consiglieri e collaboratori di sottoporsi ai test per verificare gli eventuali contagi da Coronavirus. Lo stesso Romano ha scritto su Facebook: