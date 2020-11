Trasporto pubblico, firmata l'ordinanza per dimezzare la capienza dei posti sui mezzi

Trasporto pubblico, firmata l'ordinanza numero 98 per dimezzare la capienza dei posti sui mezzi. Ma le misure disposte nel provvedimento del governatore Marco Marsilio potranno essere aggiornate dopo l'eventuale classificazione dell'Abruzzo tra le regioni con uno scenario a rischio 'alto'.

"A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato - si legge - è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo conseguentemente in via prioritaria una maggiore occupazione dei posti a sedere e la parziale occupazione di quelli in piedi".

E nell'individuazione dei posti occupabili "bisognerà dare preferenza a quelli situati in posizioni maggiormente interessate da ricambio dell’aria. I posti a sedere non occupabili dovranno essere contrassegnati, così come dovranno essere individuati le eventuali postazioni in piedi".

Le aziende, dal canto loro, dovranno prevedere corse supplementari (o comunque con maggiore frequenza) in caso di non capienza dei mezzi rispetto alla domanda effettiva di mobilità, ed eliminare le corse in caso di assenza di domanda di mobilità.