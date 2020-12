Dpcm Natale, non si scherza: spazio al rigore tra il 24 dicembre e il 6 gennaio

In attesa della conferenza stampa del premier Conte, emergono indiscrezioni sulla bozza del Dpcm di Natale. Sarebbe passata, sostanzialmente, la linea dura che impone la zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi, diventando zona arancione soltanto durante i giorni lavorativi, cioè dal 28 al 30 dicembre e poi il 4 gennaio. Il coprifuoco resterebbe alle ore 22.

Insomma, non si scherza: spazio al rigore nel periodo compreso tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Stando a quanto dice l'agenzia Ansa, verranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private sarà permesso una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione nella stessa regione e in non più di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, "oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".