"Dove hai lasciato il cuore", il nuovo singolo di Andrea Mariani

Si intitola "Dove hai lasciato il cuore" il nuovo singolo del cantautore pescarese Andrea Mariani. Il brano è disponibile in radio nonché su Spotify, Youtube Music e tutte le piattaforme di streaming e dowload in tutto il mondo, ed è stato scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso artista.

"Il testo - spiega Mariani - racconta di un grande amore vissuto da due ragazzi e di cui la vita ne ha diviso le strade. I due, dopo molti anni, per uno scherzo del destino si reincontrano e, tra un caffé e due chiacchiere, si raccontano l'evoluzione del loro percorso negli anni. Lui intravede in lei ancora gli stessi occhi che ha lasciato, ma il tempo non restituirà loro le stesse emozioni perché queste rimangono uniche nel solo momento in cui vengono vissute".