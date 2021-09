Consegnate all'ospedale di Pescara 8.800 dosi del vaccino anti Covid Moderna

Nuove consegne di dosi di vaccino anti Covid anche a Pescara, da parte di Poste Italiane impegnata fin dall'inizio della campagna di somministrazione per il recapito delle dosi di siero.

In questi giorni, 34 furgoni speciali della flotta di SdaExpress Courier sono in consegna su tutto il territorio nazionale per recapitare complessivamente 416.700 dosi del vaccino Moderna. Questa mattina 7 settembre all'ospedale Santo Spirito di Pescara sono state consegnate 8.800 dosi.

In azione, oltre ai mezzi Sda, anche esercito, carabinieri, marina militare e aeronautica con consegne anche in Sicilia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Trento, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Puglia, Campania, Toscana e Umbria. Fino ad ora, Sda ha consegnato complessivamente oltre 14 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus.