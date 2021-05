Somministrate finora a Pescara 73.317 dosi di vaccino anti Covid

A Pescara fino al 12 maggio sono state somministrate 73.317 dosi di vaccino anti Covid, di cui 47.959 per quanto riguarda la prima dose e 25.358 per ciò che concerne la seconda dose. Lo fa sapere il sindaco Carlo Masci, commentando: "Questi numeri dicono tutto, non occorrono altre parole. Pescara sta avanti!".

Masci, poi, svela che "ieri avevo chiesto di poter aprire la piattaforma del Comune ai cinquantenni, visto che abbiamo molti spazi ancora liberi nei prossimi giorni, ma dalla Regione mi è stato risposto che dobbiamo aspettare il 20 maggio. Non capisco, ma non posso che aspettare. Spero che la Regione ci ripensi".