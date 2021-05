In arrivo nuove dosi dei vaccini Astazeneca e Johnson&Johnson destinate all'ospedale di Pescara

Come previsto e anticipato dal commissario straordinario Figliuolo, nelle prossime ore sono in arrivo ulteriori dosi di vaccino anti covid anche all'ospedale di Pescara. Poste italiane, infatti, fa sapere che venerdì 14 maggio sarannno consegnate in mattinata da parte del corriere Sda 1500 dosi di vaccino Astrazeneca e 800 dosi di vaccino Johnson&Johnson per il nosocomio cittadino. In tutta Italia fra giovedì 13 maggio e venerdì 14 maggio Poste Italiane consegnerà 327.700 dosi dei sieri Astrazeneca e Johnson&Johnson.

A PESCARA SOMMINISTRATE OLTRE 73 MILA DOSI

Ma in Abruzzo ci saranno nuove consegne anche lunedì 17 maggio quando i corrieri Sda faranno tappa anche all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, mentre a Pescara arriveranno 1900 dosi del vaccino Moderna, per un totale di 3700 sieri destinati alla nostra regione.

Ricordiamo che in Abruzzo attualmente sono oltre 650 mila le dosi di vaccino ricevute dall'inizio della campagna per la lotta al Coronavirus.