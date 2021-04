Chi ha paura di AstraZeneca? Dosi del vaccino disponibili anche senza appuntamento

Il governatore Marsilio: "Questo timore che ha portato a molte rinunce è del tutto ingiustificato e si rischia di azzoppare una campagna vaccinale che è l’unica vera arma per combattere il virus e mettere in sicurezza il territorio e i cittadini"

Le autorità ritengono che, per quanto riguarda i vaccini anti Covid, vadano incrementate le somministrazioni, e per questo motivo le Asl di Pescara e dell’Aquila stanno organizzando, a partire dalla giornata di domenica 25 aprile, punti vaccinali dove i cittadini sopra i 60 anni potranno recarsi senza appuntamento per ricevere una dose di AstraZeneca.

"E proprio su questo vaccino – ha affermato il governatore Marco Marsilio – lancio di nuovo un appello perché questo timore che ha portato a molte rinunce è del tutto ingiustificato e si rischia di azzoppare una campagna vaccinale che è l’unica vera arma per combattere il virus e mettere in sicurezza il territorio e i cittadini".