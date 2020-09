Successo a Venezia per la pescarese Doriana Roio con il collega Simone Racioppo, abruzzese come lei ma originario di Miglianico. I due artisti hanno incantato con la collana "Segno di Venere" durante la mostra internazionale d'arte contemporanea nel corso del 77° festival internazionale del cinema, in corso di svolgimento in laguna. Il gioiello ideato da Doriana e Simone, interamente realizzato a mano, è stato selezionato dalla curatrice dell'esposizione, Sabrina Falzone:

"Far parte di un evento cosi importante e prestigioso è una grande emozione, un batticuore che non ci abbandona - hanno dichiarato Roio e Racioppo - Quest'opera è la prima dopo l'evento traumatico di questa pandemia che ha sconvolto la vita di tutti noi. È un segno di rinascita: una primavera di luce e speranza dopo un inverno di buio e paura".

Simone Racioppo e Doriana Roio sono la coppia d'oro della moda abruzzese: attivi dal 2012, sono noti anche per la collaborazione con il cantante Morgan, durante il celebre talent show "X Factor", e per aver portato l'arte fashion del gioiello, prima di quest'anno a Venezia, nella fiera internazionale d'arte contemporanea del Louvre Museum di Parigi nel 2014.