Gli studenti del liceo Galilei vincono concorso della Fidas e donano la somma al reparto di Onco-ematologia pediatrica

È davvero encomiabile la scelta fatta dagli studenti del liceo scientifico G.Galilei di Pescara dopo la vittoria del primo premio del Concorso “I giovani e il dono”.

Si tratta di un concorso bandito dalla Fidas Pescara per l’anno 2021/2022 che premia la scuola con il più alto numero di donatori periodici di sangue iscritti alla Fidas.

I ragazzi, ricevuto l'assegno di 600 euro dalla Fidas, hanno deciso di trasformarlo in un dono per il reparto di Onco-ematologia pediatrica dell’ospedale "Santo Spirito".

La somma, nello specifico, è servita per l’acquisto di dispositivi medici: due bilance utili per monitorare il peso dei pazienti e uno stadiometro consegnate martedì 6 giugno allo stesso reparto. Un gesto di generosità che i ragazzi del Galilei hanno deciso di fare per i bimbi che stanno combattendo la loro battaglia più importante, dimostrando così una grande sensibilità. A consegnare i dispositivi medici sono stati i rappresentanti d’Istituto del liceo, Matteo Lombardi, Federico Balucani, Davide Di Blasio, Pierfranco Di Zio alla presenza del dirigente scolastico Carlo Cappello, della presidente di Fidas Pescara Anna Di Carlo, del presidente Agbe, Achille Di Paolo Emilio, di Mauro Di Ianni, direttore dell’Ematologia, di Daniela Onofrillo, referente dell’Oncoematologia Pediatrica, del direttore Antonello Brattelli, della coordinatrice infermieristica Gabriella D’Agostino e del direttore del centro trasfusionale, Patrizia Accorsi.

«Come Fidas siamo orgogliosi di questi nostri ragazzi», dice Anna Di Carlo, «nei loro confronti, come per tutti i nostri donatori, nutriamo un profondo sentimento di affetto e gratitudine». Il preside Cappello, è da sempre nella scuola portatore di valori civili e sociali importanti volti alla generosità e alla condivisione e il gesto dei suoi studenti sottolinea quanto sia impegnato anche nel “formare” persone con valori solidi.