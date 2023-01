Donna ucraina fuggita dalla guerra sottoposta a un delicato intervento all'occhio in ospedale

Una donna di nazionalità ucraina fuggita dalla guerra in corso nel suo Paese è stata operata all’occhio destro nell'ospedale di Pescara.

Mercoledì 11 gennaio Michele Marullo, direttore dell’unità operativa complessa (Uoc) di Oculistica della Asl ha eseguito, con la sua equipe, un delicato intervento di cataratta traumatica in miopia elevata.

La paziente è una ucraina di 50 anni e un lavoro nel settore dell'astrofisica, della cittadina di Kherson, nell’Ucraina meridionale.

L’ospedale in cui avrebbe dovuto sottoporsi all'intervento è stato colpito dai bombardamenti durante i primi mesi del conflitto bellico. «Il reparto intero», si legge in una nota della Asl, «ha accolto calorosamente la paziente e la sua accompagnatrice con funzione di interprete, che ha testimoniato l’efficienza, l’operatività e l’alto livello qualitativo raggiunto del reparto di Oculistica». Dall’inizio della guerra, e con l’arrivo dei primi profughi in Abruzzo, è stato istituito dalla Regione Abruzzo anche un codice specifico di esenzione, al fine di poter accogliere e curare adeguatamente la popolazione ospitata in regione.

«Sta bene, ma tra un mese dovrà affrontare un secondo intervento, questa volta all'occhio sinistro», dice il medico Marcello Minicucci, dell’equipe di Marullo, «in questi mesi abbiamo monitorato la patologia e siamo poi intervenuti».