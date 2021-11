Il caso della donna pescarese che aveva lavato i panni nella nave di Cascella a Striscia la Notizia [VIDEO]

Striscia la Notizia torna a Pescara e lo fa per la questione della mancanza d'acqua, entrando in casa della donna che l'estate scorsa lavò per protesta i panni nella nave di Cascella. Il servizio è andato in onda nella puntata di martedì 9 novembre ed è stato realizzato da Capitan Ventosa che è andato a trovare Giulia che ha spiegato come, ormai da diversi mesi, in diverse zone della città si vive una situazione costante di carenza idrica con interruzioni del servizio che a volte coprono quasi tutta la giornata. Come ha spiegato la donna, nella sua abitazione l'acqua manca dalle

Capitan Ventosa ha anche intervistato il presidente Aca Giovanna Brandelli che ha ammesso l'esistenza di un problema diventato ormai cronico e dovuto ad una sommatoria di fattori come le perdite della rete idrica che superano anche il 60% in alcuni tratti a causa dell'usura delle condotte, l'aumento dei consumi dovuti al Covid ed alla pandemia e la siccità che ha colpito la nostra regione durante l'estate.

