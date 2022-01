Tra le vittime del Covid anche una donna di 47 anni di Manoppello che era senza vaccino

Tra le ultime vittime del Covid-19 c'è anche una donna di 47 anni di Manoppello.

La 47enne è deceduta per le conseguenze del Coronavirus nell'ospedale di Pescara nel quale era ricoverata in terapia intensiva, come riferisce Ansa Abruzzo.

La donna, in base a quanto informa l'agenzia Ansa, non aveva particolari patologie e non era vaccinata. La scorsa settimana, sempre nel "Santo Spirito", è morto un 45enne di Montesilvano, anch'egli sprovvisto della copertura vaccinale.