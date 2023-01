È Natale anche per i detenuti: panettoni e pandori consegnati nelle carceri

Doni natalizi per i detenuti delle abruzzesi. A rispondere all'appello del garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi è stato il mondo dell'imprenditoria fa sapere lui stesso. Ogni carcerato ha ricevuto il suo regalo e il gesto è l'occasione per Cifaldi per ringraziare chi ha voluto compierlo questo gesto e per ribadire la vicinanza anche ai detenuti in questi giorni di festa.

“Tale iniziativa – dichiara - rappresenta un esempio importante per la preparazione di reti di solidarietà con il mondo produttivo abruzzese che ha saputo garantire la propria presenza con una forte risposta solidale nei confronti della popolazione carceraria”.