L'appello dell'Avis provinciale per la mancanza di sangue: "Donate, è sicuro"

Crollano le donazioni di sangue nella provincia di Pescara a causa del Covid19, e per i centri raccolta la situazione è diventata molto difficile. Per questo, l'Avis provinciale con il presidente Bosica lancia un appello a tutti i donatori e cittadini per sensibilizzarli al tema delle donazioni, ricordando che donare il sangue, anche in tempo di pandemia, è assolutamente sicuro.

Il calo nel Pescarese è del 9% mentre nell'area vestina del 6%. Dati ancora peggiori per la raccolta di plasma.

Anche il gesto della donazione del sangue risente dell’emotività scossa dei donatori. Il buon cuore degli italiani, che in eventi come i terremoti fa riempire i centri trasfusionali, è ormai un lontano ricordo. E’ assolutamente necessario invertire la rotta perché l’emergenza sangue sarà ancora più grave quando, e si spera presto, gli interventi chirurgici, ad oggi rinviati, riprenderanno a pieno regime. Occorre che tutti sappiano che, proprio in momenti come questi, la donazione ha un valore aggiunto e dobbiamo impegnarci al massimo perché ogni sacca raccolta in più, oggi, è un passo importante per ripristinare un’ottimale raccolta del prezioso bene sangue, con l’obiettivo di arrivare all’autosufficienza locale e regionale

La dottoressa Iezzi, direttore sanitario dell'Avis provinciale, sottolinea come l'emergenza è aggravata dal timore di recarsi in ospedale per donare, nonostante i centri di raccolta abbiano fin dall'inizio adeguato i propri protocolli per scongiurare qualsiasi rischio. Le prenotazioni vengono accettate solo previo contatto telefonico per accertarsi che non vi siano fattori di rischio legati al Covid.

Attualmente donare sangue rappresenta una delle attività sanitarie più sicure, sia nei centri trasfusionali ospedalieri che nell’Unità di raccolta associativa di Avis Comunale Pescara dove è possibile, da qualche mese, donare anche il plasma

Per prenotare la propria donazione e per maggiori informazioni visitare il sito www.avisprovincialepescara.it oppure rivolgersi al centro più vicino al proprio domicilio.