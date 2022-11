Tra gli studenti del Galilei il maggior numero di donatori di sangue: a loro il premio Fidas

Sono gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei quelli più solidali almeno se si parla di donazione di sangue. La scuola è stata premiata dalla Fidas questa mattina al teatro Massimo proprio perché quella che conta più donatori. A ritirare il premio consegnato dalla presidente Anna Di Carlo e consistente in un assegno da 600 euro da destinare alle attività didattiche, è stato il preside Carlo Cappello a sua volta donatore.

Da lui l'invito ai ragazzi ad “assaporare la bellezza di sentirsi parte di qualcosa di importante. Vi viene spesso chiesto di essere responsabili: questa è una delle occasioni migliori per farlo”.

Il punto finale del concorso “Il giovani e il dono” per l'anno scolastico 2021-2022 che ha visto l'assegnazione di tanti altri premi alle scuole che hanno partecipato alla diffusione tra gli studenti del messaggio promosso dalla Fidas. Centinaia quelli che grazie all'associazione, i professori e i presidi sono entrati in contatto diretto con una realtà solidale e nobile come quella della donazione di sangue.

Primo quindi il Da Vinci seguito ex aequo dal liceo scientifico Leonardo Da Vinci e l'istituto tecnico nautico Acciaiuli di Ortona (ad entrambi gli istituti è stato donato un assegno da 500 euro). Terzo posto per il liceo scientifico D'Ascanio di Montesilvano e l'istituto di istruzione superiore Volta premiati entrambi con 400 euro.

“Vogliamo stringere tutti questi ragazzi in un abbraccio virtuale – ha detto la presidente Fidas Abruzzo nel suo intervento -. Nei loro confronti, come per tutti i nostri donatori, nutriamo un profondo sentimento di affetto e gratitudine. Chi dona il sangue lo fa per la propria comunità, per chiunque abbia bisogno. Diventare donatore di sangue significa salvare il compagno che ha un incidente con il motorino o l’amico che combatte contro la leucemia. Vi deve nascere dentro l’esigenza di aiutare gli altri, perché gli altri siamo noi”.

All’incontro era presente Maria Gabriella Patrassi, responsabile del servizio di conto lavorazione del plasma per Csl Behring, azienda leader a livello mondiale nel settore degli emoderivati, specializzata nella produzione di proteine plasmatiche destinate al trattamento di pazienti in condizioni critiche e a patologie rare e gravi. Il conto lavoro è infatti il servizio che a partire dal plasma donato dalle regioni del consorzio Naip (Nuovo accordo interregionale plasma), a cui afferisce anche l’Abruzzo, restituisce farmaci plasmaderivati che sono in alcuni casi salvavita.

La premiazione di ieri, come quelle di tutte le scuole vincitrici, ha rappresentato una nuova occasione per incontrare gli studenti dell’ultimo anno, donatori di oggi e di domani. Per farlo, la parola è passata a Melania Ciafarone e al dottor Antonello Brattelli. Quest’ultimo ha ripercorso insieme ai ragazzi in platea i punti salienti della donazione, chiarendo dubbi e sciogliendo incertezze. “Diventare donatore ha una doppia valenza – ha detto -:una altruistica perché si compie un atto gratuito, anonimo, solidale e responsabile, l’altra egoistica perché ci si prende cura di sé stessi per sempre, grazie ai controlli che vengono effettuati ogni volta”.

Fidas Pescara conta quasi 9 mila donatori attivi e opera da sempre all’interno del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile, diretto da Patrizia Accorsi.