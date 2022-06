Nasce in Abruzzo DonatoriNati, l'associazione della polizia che promuove la cultura della donazione del sangue

Nasce anche in Abruzzo l'associazione “DonatoriNati” della polizia Una realtà che da 18 anni è impegnata sul tutto il territorio nazionale nella raccolta di sangue e nella divulgazione della cultura del dono. La presentazione si terrà domani, in occasione della giornata mondiale del donatore, nella sede della questura di Pescara alle 11.30 alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il questore Luigi Di Liguori e il presidente dell'associazione DonatoriNati Abruzzo Graziano Morresi.

“Abbiamo scelto di presentare gli obiettivi della nostra Associazione in una giornata importante per il mondo dei donatori e del volontariato. Siamo certi che le istituzioni, i giovani, i cittadini non ci deluderanno. Donare il sangue salva la vita e ognuno può e deve fare la propria parte”, dichiara Morresi. Le iniziative dell'associazione donatori della polizia, promosse nell’ambito della giornata mondiale, sono state supportate da Intesa San Paolo.