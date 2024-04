A Popoli una giornata straordinaria dedicata alla donazione del sangue

Domenica 28 aprile, il centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Popoli apre le sue porte dalle ore 8 alle ore 12 per un'apertura straordinaria dedicata alla donazione di sangue e degli emocomponenti.

Un'occasione preziosa, per fare la differenza e salvare vite umane, soprattutto in vista dell'estate, quando le scorte tendono a diminuire.

Come ricordano dalla Asl di Pescara, donare il sangue è un gesto semplice, sicuro e di fondamentale importanza.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Anche una singola donazione può contribuire a salvare delle vite. Con l'avvicinarsi della stagione estiva, la necessità di sangue aumenta per far fronte a un possibile incremento di traumi e interventi chirurgici, unitamente alla fisiologica tendenza di un decremento del numero delle donazioni. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Pescara garantisce un'apertura domenicale mensile, nell’ultima domenica del mese, ad aprile, maggio e giugno.

Per informazioni sulla donazione del sangue: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=946