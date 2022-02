Iniziativa di San Valentino dell'Avis comunale per favorire la donazione di sangue

La necessità di sangue è sempre molto presente e non si ferma, anzi, nemmeno in un periodo come questo di pandemia da Covid-19 che si protrae da ormai due anni.

Il mese di febbraio ha un simbolo, che è quello dell'amore e in particolare quello della ricorrenza di San Valentino.

E dato che donare sangue è principalmente un gesto d'amore e di generosità, ecco che l'accoppiata è presto fatta.

L'Avis donatori di sangue (sezione di Pescara) intende veicolare questo messaggio e si fa promotore ancora una volta di un'iniziativa che abbia come obiettivo la sensibilizzazione alla donazione di sangue. Nel mese scorso Avis era al fianco dello sport, con la partnership legata ai campionati italiani di marcia che si sono disputati proprio a Pescara, stavolta invece l'iniziativa è legata all'amore.

«Faremo donare coppie (amici , innamorati, fratelli, genitori e figli), perché l’amore ha solo un colore che è il rosso. Attenderemo tutti, con una speciale forma di accoglienza e una sorpresa dedicata», dice il presidente Vincenzo Lattuchella.

Lo slogan che Avis donatori di sangue Pescara ha coniato è: "Siete una coppia di innamorati? Siete una coppia di amici? Siete una coppia di fratelli? Siete una coppia di genitori e figli? A San Valentino fai il regalo d’amore perfetto! Dillo con un cuore e vieni a donare in coppia. Un dolce gadget vi aspetterà".