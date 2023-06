Con l'estate meno donazioni di sangue: apertura straordinaria e "gustosa" della sede Avis

Con l'arrivo dell'estate si rischia di avere meno donazioni di sangue e di quello c'è sempre bisogno. Per questo l'Avis Pescara ha deciso un'apertura straordinaria organizzando ancora una volta, una giornata particolare per sensibilizzare alla donazione.

Domenica 25 giugno sarà possibile recarsi nella sede di piazza Salvo D'Acquisto dalle 9 alle 12 per compiere questo nobile gesto e per gustarsi una bevanda rinfrescante. Dopo l'escape room, le pedalate, le pattinate, le giornate dedicate agli amici a quattro zampe e gli eventi sportivi, l'Avis invita tutti a godere di un momento di relax per combattere l'afa. “Hai caldo? Vieni a rinfrescarti con un Bubble Tea!”: questo lo slogan scelto per la particolare giornata. Donazione, chiacchierata e un bel bicchiere della bevanda rinfrescante a base di tè e dai tanti gusti.

Un modo per ricordare a tutti che il caldo non è un buona scusa per dimenticarsi dell'importanza di sostenere gli altri e che donare può davvero significare salvare una vita.