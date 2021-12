Natale 2021, il Reparto Volo della polizia consegna doni all'istituto Don Orione [FOTO]

In occasione del Natale 2021 c'è stata una bella iniziativa di solidarietà a cura delI'XI Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara, che ha consegnato doni agli ospiti dell'istituto Don Orione e di alcune case famiglia, condividendo con loro un momento di festa e serenità.

E, come tradizione, non è mancata la presenza di Babbo Natale. Un modo per regalare agli altri qualche prezioso attimo di gioia in vista delle feste appena iniziate.