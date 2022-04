L'associazione "L'abbraccio dei prematuri" dona due poltrone per la marsupioterapia al reparto di Neonatologia [FOTO]

Due poltrone per la marsupioterapia.

Questo il regalo di Pasqua fatto dall'associazione "L'abbraccio dei prematuri" all'Uoc (unità operativa complessa) di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della Asl di Pescara.

La consegna è avvenuta nella mattinata di lunedì 11 aprile alla presenza dell'assessore comunale Nicoletta Di Nisio.

La donazione è stata possibile grazie ai contributi raccolti dall’associazione una poltrona e l'altra donata dalla famiglia Pace. Sono stati inoltre preparati dei pacchi nascita che verranno consegnati in questi giorni ai neonati in dimissione, mentre ai bambini ancora ricoverati nel giorno di Pasqua verrà donato il loro "primo Uova di Pasqua" insieme a cappellini, calzini, polipetti e doudou a tema pasquale, tutti realizzate dalle volontarie sferruzzanti. Un uovo gigante verrà condiviso il giorno di Pasqua tra personale sanitario e genitori. In occasione della donazione Susanna Di Valerio, direttrice Uoc Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, ha rivolto un ringraziamento a tutti i volontari dell’associazione e a coloro che la sostengono per i tanti progetti realizzati ed in corso d’opera.