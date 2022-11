Un mare di giocattoli donato da una onlus di Cesena al reparto di pediatria grazie ad una cena di arrosticini e pizze fritte

Un gesto di solidarietà nato da una cena e festa organizzata a Cesena a base di arrosticini e pizze fritte abruzzesi. È nata così la donazione fatta dall'associazione onlus “Qualcosa di grande per i piccoli” di Cesena, che ha regalato al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara un grosso quantitativo di giocattoli, per il reparto diretto da Gabriele Lisi e per i piccoli pazienti ospitati. Si tratta di giocattoli per diverse face d'età da donare ai bambini che potranno così distrarsi dalle cure giocando per rendere meno pesante la loro permanenza nel reparto e in ospedale.

La segretaria della onlus Grazia Gori, ci ha spiegato come è nata quasi per caso la donazione:

"Tramite delle amicizie private e quindi in modo informale, abbiamo deciso di organizzare una bella festa, un gemellaggio fra noi e gli amici abruzzesi qui a Cesena. Loro hanno portato i vostri buonissimi arrosticini e le pizze fritte, e grazie alle donazioni avute durante la serata siamo riusciti a raccogliere una bella somma. A quel punto, su loro suggerimento, abbiamo deciso con il nostro presidente Daniele Vitali di acquistare dei giocattoli da donare ai bambini che si trovano in un momento difficile e che sono ricoverati nell'ospedale di Pescara".

La Asl di Pescara e la direzione ospedaliera hanno ringraziato di cuore l'associazione “Qualcosa di grande per i piccoli”, impegnata per sostenere il progetto di umanizzazione delle aree pediatriche negli ospedali, e le numerose persone che partecipando all’evento solidale hanno contribuito alla generosa donazione, con doni che aiutano i bambini ricoverati ed i loro genitori ad affrontare con minore angoscia le cure e gli interventi chirurgici