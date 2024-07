Tre nuovi nidi fitorepici per i pazienti delle Neonatologia: l'importante donazione della famiglia Guarini

Tre nuovi nidi per la fotoreapia sono ora a disposizione dei piccoli pazienti e delle loro famiglie nel reparto di Neonatologia, Tin (terapia intensiva neonatale) dell'ospedale. Questo grazie alla donazione fatta dalla famiglia Guarini che ha così voluto dimostrare tutta la sua vicinanza al presidio e contribuire al percorso di umanizzazione delle cure portata avanti dal reparto.

Come sottolinea la dottoressa Susanna Di Valerio, direttrice della Neonatologia, questa donazione avrà un impatto significativo sulla cura dei piccoli pazienti. Grazie ai nuovi nidi per fototerapia sarà infatti possibile trattare l'ittero in modo più efficace e confortevole, permettendo al neonato di restare in stanza con la mamma, di essere cullato durante il trattamento (in foto, un esempio concreto di mamma che ha tra le braccia il suo neonato mentre riceve la fototerapia), o di essere trattato in regime di day-hospital per i controlli post-dimissione, senza la necessità di un ricovero ospedaliero.

Anche grazie a queste strumentazioni il reparto prosegue nel suo per corso al fine di offrire un'assistenza sempre più centrata sui bisogni dei neonati e delle loro famiglie, favorendo il contatto mamma-bambino e riducendo al minimo il tempo trascorso in ospedale.