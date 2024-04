Grazie al torneo solidale di burraco donato un letto medicale al Centro trasfusionale dell'ospedale [FOTO]

Un letto medicale per il Centro trasfusionale dell'ospedale. A donarla è stata l'Al (Associazione leucemia Abruzzo), realtà che si occupa dell'assistenza e l'accoglienza dei pazienti ematologici e che l'ha acquistata grazie al burraco di beneficenza patrocinato dal Comune e sostenuto da vigli del fuoco, l'Ente manifestazioni pescaresi e tanti piccoli benefattori.

Solo il primo regalo che l'associazione intende fare ha sottolineato il presidente dell Al odv Flores Flacco in occasione della consegna del letto medicale. “Seguiranno altri beni che intendiamo destinare alla Uoc (Unità operativa complessa) di Ematologia”, ha dichiarato.

A esprimere gratitudine verso tutti i protagonisti coinvolti è stato il direttore generale Vero Michitelli rimarcando che l'Al è “un'associazione sensibile alle esigenze dei nostri pazienti che ha già dimostrato in passato la sua attenzione donando macchinari sanitari, come il separatore cellulare per il Centro Trasfusionale, e fornendo dispositivi e beni che hanno permesso di migliorare l'allestimento delle zone di degenza. Queste preziose collaborazioni sono per noi essenziali, in quanto ci permettono di elevare la qualità dell'assistenza offerta ai nostri pazienti”, ha aggiunto.

Alla cerimonia di consegna erano presenti anche l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, l'assessore comunale Alfredo Cremonese, la direttrice facente funzioni del servizio Medicina trasfusionale Anna Quaglietta, la coordinatrice infermieristica del dipartimento oncologico-ematologico Gabriella D'Agostino, i rappresentanti del consiglio direttivo e i soci dell'associazione, l’ispettore del comando provinciale dei vigili del fuoco Marco Ducci e il vicepresidente dell’associazione nazionale pensionati vigili del fuoco Guido Di Lorito.