Benefattrice dona un appartamento e un garage all'Ail di Pescara

L'anziana signora, che ha voluto mantenere l'anominato, ha donato all'associazione un appartamento e un garage in via Malagrida a Pescara

Importante e generosa donazione in favore dell'Ail Pescara. Un'anziana signora, che ha voluto rimanere anonima, ha infatti donato un appartamento di 145 metri quadrati e un garage di 20 metri quadrai all'associazione. Non avendo eredi, ha voluto compiere un grande gesto di solidarietà per l'Ail che da sempre segue e assiste i malati oncologici in ospedale e nella casa d'accoglienza in via Rigopiano. Il presidente Domenico Cappuccilli:

“Siamo profondamente grati alla signora per il gesto di solidarietà che ha voluto compiere a favore dell’Ail. L’appartamento, essendo già locato, produrrà un reddito per l’associazione che sarà impiegato per migliorare l’assistenza ai malati e per rispondere alle necessità del Dipartimento di Ematologia. La donazione della signora, che vuole rimanere anonima, è una grande attestazione di fiducia nei confronti della nostra sezione e dell’attività che i volontari svolgono dal 2001 per promuovere la ricerca scientifica per la cura della malattie ematologiche e per garantire assistenza ai pazienti e ai familiari."

L'associazione ringrazierà la signora con una targa che le verrà consegnata per la straordinaria donazione, aggiungendo che tutti coloro che hanno fatto piccole donazioni durante le campagne natalizie e pasquali danno un contributo prezioso per le attività dell'Ail.