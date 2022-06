La Fidas organizza l'AperiDono: donare il sangue non è mai stato così piacevole

Unire utile e dilettevole compiendo un importante gesto di solidarietà. Questo lo scopo dell'AperiDono organizzato dalla Fidas Pescara che dà appuntamento il venerdì 10 giugno nel centro trasfusionale dell'ospedale per l'occasione aperto dalle 18 alle 21. Un'apertura straordinaria che nasce per andare incontro alle esigenze dei donatori e permettere ad un numero sempre maggiore di persone di compiere questo gesto fondamentale per la vita di tanti malati. Donare per riempire il cuore dunque e restare per riempirsi lo stomaco di bontà grazie all'aperitivo fatto di prodotti tipici che sarà allestito davanti al pronto soccorso.

“C’è un continuo bisogno di sangue – spiega Patrizia Accorsi, direttore del trasfusionale -. Le necessità in crescita, dettate dal flusso continuo delle attività nelle sale operatorie e nei reparti di Ematologia e Oncologia, fanno sì che le nostre scorte vengano consumate con grande rapidità. Questa iniziativa firmata Fidas ci permetterà di raccogliere più sangue e nello stesso tempo offrirà ai donatori, tanto preziosi per tutti noi, di godere di un momento di socialità e relax”. “L’amore che i nostri donatori danno a chi è meno fortunato, si traduce per noi in ospitalità e convivialità – aggiunge la presidente dell’associazione Anna Di Carlo -: così la gioia nel fare del bene si sposa con il gusto di stare insieme. I nostri donatori sono la spina dorsale del sistema sangue e tutti noi dovremmo ringraziarli per il loro atto altruistico”.

Per donare il sangue o il plasma, e partecipare all’evento, è necessario prenotare al numero Fidas 085-298244. L'associazione conta più di 13 mila iscritti ed è attiva da decenni all’interno del centro trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara.