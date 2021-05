Pescarese semina il caos a "La Zanzara" di Radio 24: "Non farò il vaccino e sono pronto a difendere la mia libertà anche con le armi"

Un 71enne pescarese, Donato Trovarelli, ha seminato il caos ieri pomeriggio, lunedì 3 maggio, a "La Zanzara", il programma di Radio 24 presentato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

L'uomo, che si è definito «uno dei 15 saggi di una senatrice che fa capo a Giorgia Meloni», è intervenuto telefonicamente per alcuni minuti parlando di Covid, omosessualità e Nuovo Ordine Mondiale.

Dopo aver attaccato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Trovarelli è passato a spiegare la sua posizione sulla sessualità: «Io sono contro l'aborto perché sono evangelico. Bisogna fare un lavoro di moralizzazione del rapporto sessuale perché non c'è "lo scopamico", "faccio sesso"... questa libertà eccessiva ha portato a un decadimento di tutti i valori morali». Poi ha aggiunto: «Io sono per la libertà di tutti ma non voglio vedere il gay pride. Il sesso tra gay è contro natura, un'aberrazione».

Successivamente, l'uomo ha detto la sua sulla pandemia e sui vaccini: «Non farò il vaccino contro il Covid e sono pronto a difendere la mia libertà anche con le armi. Io non posso essere costretto a vaccinarmi. Mi devo difendere. La mia libertà non va toccata». Ma chi c'è dietro i vaccini? «Il Nuovo Ordine Mondiale e gli Illuminati», tra cui Papa Francesco «che è il capo degli Illuminati». Oggi, d'altronde, «il mondo è governato dai satanisti», ha precisato Trovarelli.

A un certo punto della telefonata, l'uomo ha anche cercato di "esorcizzare" il co-conduttore David Parenzo che, indignato dalle sue parole, lo stava bersagliando di insulti. Per riascoltare la puntata è sufficiente cliccare QUI. La telefonata con Donato Trovarelli inizia al minuto 46.00.