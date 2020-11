Regalato alla Lilt un impianto per sanificare gli ambulatori di via Rubicone

È stato regalato alla Lilt un impianto per la sanificazione degli ambulatori di via Rubicone, dove sono ancora in corso le visite per la campagna di prevenzione del tumore al seno. Lo ha annunciato il presidente regionale Marco Lombardo, che stamane ha accolto la donazione, eseguita da Davide Catalano, titolare della Smart Project. Presenti anche Mimmo Di Marcantonio, socio Lilt, e i volontari.

Lombardo ha spiegato che l’impianto di sanificazione è costituito da “un tunnel dotato di termoscanner per verificare la temperatura corporea di volontari e pazienti e due pannelli che permettono la costante sanificazione e igienizzazione di ambienti, persone e oggetti al 99%, con l’abbattimento di virus e batteri”.

La struttura, ha aggiunto Lombardo, "ci permette di garantire ai nostri utenti ambienti assolutamente idonei e protetti per la sicurezza di tutti i cittadini fruitori, anche in vista delle convenzioni che vogliamo stipulare con Asl e Regione Abruzzo al fine di deospedalizzare, quanto più possibile, le visite ambulatoriali decentrandole nei nostri ambulatori".