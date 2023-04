L'avvocato pescarese Di Campli eletto tesoriere del consiglio nazionale forense

L'avvocato Donato Di Campli del Foro di Pescara è stato eletto tesoriere del consiglio nazionale forense in rappresentanza del distretto di Corte di Appello dell'Aquila, come riporta l'Adnkronos.

L’avvocato palermitano Francesco Greco è stato eletto mercoledì 5 aprile presidente del consiglio nazionale forense per il quadriennio 2023-2026 nel corso della seduta di insediamento del nuovo Cnf.

Succede a Maria Masi, prima presidente donna nella storia dell’istituzione.

Avvocato civilista, 60 anni, Greco ha ricoperto la carica di vicepresidente nel corso della passata consiliatura del Cnf, ed è stato presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo per due mandati, dal 2010 al 2018. In precedenza, dal 2000 al 2002, è stato anche al vertice dell’associazione italiana giovani avvocati (Aiga). È sposato e ha 2 figli.

I due vicepresidenti eletti sono Patrizia Corona (Foro di Trento) in rappresentanza del distretto di Corte di Appello di Trento, riconfermata nel ruolo già ricoperto nella consiliatura appena terminata, e Francesco Napoli (Foro di Palmi) del distretto di Reggio Calabria. Per la carica di segretaria è stata eletta Giovanna Ollà (Foro di Rimini) del distretto di Corte di Appello di Bologna e tesoriere Donato Di Campli (Foro di Pescara) in rappresentanza del distretto di Corte di Appello dell’Aquila. Di Campli è stato anche presidente dell'Ordine degli avvocati pescaresi per due mandati.

L’elezione dell’ufficio di presidenza è il primo adempimento del nuovo consiglio, riunitosi la mattina di mercoledì 5 aprile nella sede giurisdizionale nel ministero della Giustizia. Il plenum degli avvocati, che resterà in carica per i prossimi quattro anni in rappresentanza degli Ordini territoriali, è costituito da 34 componenti, dei quali un terzo sono avvocate, diciassette i nuovi eletti e altrettanti i riconfermati per un secondo mandato.