La scrittrice pennese Donatella Di Pietrantonio protagonista a Tv7 su Rai 1 [VIDEO]

Donatella Di Pietrantonio, la scrittrice di Penne, protagonista di un servizio di Tv7, il settimanale del Tg1, andato in onda ieri sera, venerdì 12 novembre.

"La cura delle parole" il titolo del servizio curato dalla giornalista Adriana Pannitteri.

Questa la presentazione del servizio: L'amore per la sua terra, l'Abruzzo, e le difficoltà di crescere in una famiglia contadina. La Di Pietrantonio racconta come si divide tra il lavoro di dentista pediatrica a Penne, borgo di 12 mila abitanti in provincia di Pescara e quello di scrittrice ormai proiettata in una dimensione internazionale. Finalista quest’anno allo Strega con “Borgo Sud” e un Campiello tutto meritato con “L'Arminuta”, ora nelle sale al cinema. «Il dolore», dice, «deve attraversare la scrittura».

La Di Pietrantonio racconta sé stessa , la sua vita a Penne, dalla nascita in una famiglia contadina e il suo fortissimo legame con l'Abruzzo. Alla Pannitteri confida anche l'iniziale vergogna nell'appartenere a un mondo contadino che però da limite diventa poi ricchezza. Confida anche la paura di attraversare, da bambina, due chilometri di bosco per raggiungere la scuola. Poi racconta la scelta "concreta" di laurearsi e avviare l'attività di dentista senza però tralasciare l'idea della scrittura sfociata poi in un'attività vera alla soglia dei 50 anni.